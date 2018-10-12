Константинополь объявил о возвращении Киевской митрополии под свою юрисдикцию

Трехдневное заседание в Стамбуле синода Константинопольского патриархата, на котором рассматривался вопрос о предоставлении автокефалии украинской церкви, завершилось беспрецедентным решением. Синод отменил действие своей же грамоты 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и подтвердил "уже принятое ранее решение о том, что Вселенский патриархат приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины".

Чтобы это стало возможным, синод снял анафему с глав двух неканонических украинских церквей, которые ранее вместе с президентом Украины Петром Порошенко обратились к Вселенскому патриарху с просьбой об автокефалии - так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета Денисенко и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария Малетича - и восстановил их "в священническом звании".



В 1997 году Филарет и Макарий решением Архиерейского собора Русской православной церкви были преданы анафеме и отлучены от церкви за раскольническую деятельность.



В Украинской православной церкви заявили, что не признают принятое в четверг решение Константинополя. "Мы эти действия не признаем и расцениваем их как действия, направленные на раскол православия на Украине. Эти действия не имеют канонической силы. Они - никчемны", - заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Климент.



"Однозначно беспрецедентным антиканоническим деянием, которое сопряжено с попыткой нарушения самих основ канонического строя православия", назвали эти действия Константинополя в Московской патриархии Русской православной церкви (РПЦ). "Константинополь фактически заявляет, что он вступил в каноническое общение с раскольниками и с лицом, отлученным от церкви. Священный синод Русской православной церкви на своем ближайшем заседании, которое состоится 15 октября в Минске, даст надлежащую оценку этим деяниям", - сообщил ТАСС председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.



По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси, священника Александра Волкова, "Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия". "Попытка исказить историю в угоду политической конъюнктуре обнажает совершенно нецерковную сущность действий Фанара (район, где расположена резиденция Константинопольского патриарха - прим. ред.)", - подчеркнул этот представитель РПЦ.



Заявляя о запуске процесса предоставления автокефалии украинской церкви и восстановлении ставропигии Вселенского патриарха в Киеве (статуса подчинения непосредственно этому патриарху - прим.ред.), синод обосновывает это тем, что решение о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату в далеком 1686 году было принято под давлением особых обстоятельств.



Как говорится в распространенном в Стамбуле заявлении синода, отменяется "юридическое обязательство синодального письма 1686 года, выданного по обстоятельствам того времени, которое предоставило право Московскому патриарху назначить митрополита Киевского".



Обосновывая это решение, Константинополь ранее ссылался также на якобы временный характер того синодального письма. Однако в документах ХVII века нигде не говорится о временном характере передачи.



"Мы в последнее время немало поработали в архивах и нашли всю имеющуюся документацию по этим событиям - 900 страниц документов как на греческом, так и на русском языке, - сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. - Они совершенно четко показывают, что Киевская митрополия была включена в состав Московского патриархата решением Константинопольского патриарха, и временный характер этого решения нигде не оговаривался, никакой срок не был поставлен".



"Никогда в прошедшие три с лишним столетия Константинопольский патриарх не оспаривал пребывание Киевской митрополии в составе Московского патриархата - ни патриарх Димитрий, ни его предшественники, ни нынешний Патриарх Варфоломей до недавнего времени", - подчеркнул он.



В составе Константинопольского патриархата Киевская митрополия когда-то просуществовала всего 66 лет - с момента своего создания в 1620 году и до 1686 года. Согласие Константинопольского патриарха Дионисия IV на передачу Киевской митрополии Московскому патриархату стало результатом присоединения в 1654 году Украины к Московскому царству.



Выступивший сразу после завершения синода глава Киевского патриархата Филарет рассказал весь сценарий предстоящего предоставления автокефалии.



Он заявил, что в результате снятия анафемы с него и с главы Украинской автокефальной церкви Макария появилась возможность создания на Украине единой поместной церкви. "Это решение дает нам возможность объединиться и с архиереями Московского патриархата, которые захотят войти с нами в объединенную автокефальную церковь", - сказал он. "То есть теперь мы, архиереи всех трех церквей, законны, каноничны и благодатны", - добавил он.



В связи с этим глава Киевского патриархата заявил о намерении уже в ближайшее время созвать объединительный собор. "Процесс объединения будет быстрым, - сказал он. - Я планирую созвать в ближайшее время Архиерейский собор, где будут представители Киевского патриархата, автокефальной церкви с митрополитом Макарием и архиереи Московского патриархата. Это будет объединяющий собор, который изберет совместного патриарха".



Филарет уверен, что после сегодняшних решений синода Константинопольского патриархата "больше никаких существенных препятствий для созыва собора нет". "То есть это уже наша добрая воля, - продолжал он. - Кто захочет, тот будет принимать участие в этом объединительном соборе, а кто не захочет, тот не будет в этой единой православной церкви".



После объединения трех православных церквей единая поместная украинская церковь получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха, продолжил Филарет.



"Почему от Вселенского патриарха? Потому что Константинопольский патриархат принял решение, где сказано, что Украина - его каноническая территория", - сказал Филарет.



После того, как будет выдан томос, процесс объединения с епархиями и монастырями Московского патриархата, по его мнению, продолжится. "Объединение будет проходить исключительно на добровольных началах, без насилия, - пообещал он. - Но нам не нужны ни архиереи, ни духовенство, которые внутри церкви будут бунтовать".



Отвечая на вопрос о том, сколько представителей Московского патриархата готовы присоединиться к новой церкви, Филарет ответил: "Они держат это в тайне". "Думаю, что будут присоединятся десятками потом", - сказал он.



При этом глава Киевского патриархата уверен в том, что именно он и возглавит новую поместную церковь. "Я был патриархом, есть и буду", - заявил он на вопрос о том, что после решения синода Константинопольского патриархата об изменении юрисдикции он должен быть уже не патриархом, а митрополитом.



С победной речью выступил президент Украины Петр Порошенко. "Решение о предоставлении автокефалии уже принято, - заявил он журналистам. - Мы сегодня получили автокефалию, и после собора (объединительного собора) новоизбранный предстоятель Украинской православной поместной церкви получит томос".



"Это вопрос нашей безопасности, государственности и всей мировой геополитики, это падение Третьего Рима как самой древней концептуальной заявки Москвы на мировое господство, - провозгласил украинский президент. - Автокефалия - это часть нашей государственной проевропейской и проукраинской стратегии, которую мы воплощаем в жизнь в течение последних четырех лет и будем проводить в дальнейшем".



При этом Порошенко пообещал "полную религиозную свободу для всех конфессий". "У нас не было и не будет государственной церкви, - заявил он. - Я гарантирую, что государство Украина будет уважать тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохранит единство с Русской православной церковью".



Между тем официальный представитель Украинской православной церкви, председатель Синодального информационно-просветительского отдела архиепископ Климент уже заявил, что УПЦ "точно не пойдет на объединение" с представителями Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви.



При этом он выразил сомнения и в том, что неканонические церкви смогут объединиться. "Не очень верю в техническое объединение Киевского патриархата со второй неканонической Украинской автокефальной церковью во главе с Макарием. Ведь Макарий категорически против того, чтобы главой объединенных церквей стал Филарет, на чем тот настаивает", - сказал Климент.



Говоря о том, что УПЦ никогда не признает решения Константинопольского патриархата, Климент пояснил, что не может быть в стране двух глав церкви. Он привел слова митрополита непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета, что он "был, есть и будет патриархом". "Но на Украине есть признанный всем православным миром митрополит Онуфрий (глава УПЦ - прим.ред.)", - подчеркнул архиепископ.



Принятые в четверг решения синода Константинопольского патриархата вызывают серьезное беспокойство среди экспертов относительно их возможных трагических последствий.



Так, специалист по истории церкви на Украине, профессор Православного Свято-Тихоновского университета Владислав Петрушко уверен, что они приведут к расколу мирового православия. "Патриарх Варфоломей и те, кто вместе с ним приняли в общение раскольников, минуя церковь, наложившую на них прещение (наказание - прим. ред.), сами становятся соучастниками раскола, каноны прямо об этом говорят. При этом позиция РПЦ не была учтена, а Филарет являлся архиереем именно Русской церкви. Это произвол и по строгости канонов должно квалифицироваться как соучастие в расколе".



По словам эксперта, в случае если предстоятели непризнанных церквей будут проводить богослужения с представителями других канонических церквей, то анафема должна распространяться и на последних. "То есть это приведет к расползанию конфликта по всему православному миру и его поляризации", - подчеркнул Петрушко.



В свою очередь ведущий научный сотрудник и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин опасается, что решения Константинополя могут вызвать ответную реакцию в обществе. "Можно ожидать со стороны верующих каких-то ответных акций протеста или попыток защититься, а значит, будут кровопролитие и столкновения. Ответственность за это будет нести целиком патриарх Варфоломей, который не мог не понимать, к какому потенциальному пожару он подносит фитиль", - отметил Лункин.



С этой оценкой согласен украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Он отметил, что "решение синода Константинопольского патриархата - это спусковой крючок для обострения религиозной ситуации на Украине". "Несмотря на то, что был призыв избегать присвоения церквей и других актов насилия на Украине, очевидно, что силовой захват храмов будет", - сказал он, добавив, что теперь "государство освятит подобные действия радикалов, придав им силу закону".



Другой политический эксперт Дмитрий Разумков обратил внимание на то, что церковный вопрос будет теперь вовсю использоваться и различными политическими силами на Украине в преддверии выборов в 2019 году.



