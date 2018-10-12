В УПЦ не исключили разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы

Украинская православная церковь определится с реакцией на решение Синода Константинополя после получения официальных документов, заявил глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов.



"Когда документы получим, будем определяться, понятно, что это беззаконие. А как реагировать, решит предстоятель нашей церкви и священный синод", — сказал Анисимов, отметив, что УПЦ может "разорвать общение" с Константинополем, наложить анафему.



Отвечая на вопрос, может ли быть наложена анафема на Вселенского патриарха Варфоломея, Анисимов заявил: "Да. Братские церкви должны разобраться, вынести свое решение. Они же (константинопольские патриархи – ред.) впадали не один раз в ересь… Патриарх не обладает статусом безгрешности".



"Ясно, что это (решение Синода – ред.) глубоко враждебный акт по отношению к церкви", — сказал Анисимов, отметив, что такие действия Константинополя повлекут раскол мирового православия.



Синод Константинопольского патриархата ранее подтвердил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла заявил, что это решение Синода является легализацией раскола. Он также заявил, что Синод принял катастрофические решения для себя и для мирового православия, перешел красную черту.



Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.



Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.



Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.

