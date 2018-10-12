Названы ТОП-10 песен за десятилетие по версии Sportify

Названы ТОП-10 песен за десятилетие по версии Sportify

Глобальный стриминговый сервис Spotify обнародовал к своему десятилетнему юбилею рейтинг композиций, которые являются самыми популярными среди 180 миллионов его пользователей. Лидировала в списке песня Эда Ширана Shape Of You.

Композицию британского певца пользователи сервиса слушали чаще всех остальных.

Также в список вошли следующие композиции:

Drake - One Dance
Тhe Chainsmokers, Halsey - Closer
Post Malone - rockstar (feat. 21 Savage)
Ed Sheeran - Thinking Out Loud
Major Lazer, MO, DJ Snake - Lean On
Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber - Despacito - Remix'
Justin Bieber - Love Yourself
Justin Bieber - Sorry
The Chainsmokers - Don'T Let Me Down

При этом самыми популярными певцами названы рэпер Дрейк, Эд Ширан, Эминем, The Weeknd, Рианна, Канье Уэст, Coldplay, Джастин Бибер, Calvin Harris и Ариана Гранде.