Названы ТОП-10 песен за десятилетие по версии Sportify

Глобальный стриминговый сервис Spotify обнародовал к своему десятилетнему юбилею рейтинг композиций, которые являются самыми популярными среди 180 миллионов его пользователей. Лидировала в списке песня Эда Ширана Shape Of You.



Композицию британского певца пользователи сервиса слушали чаще всех остальных.



Также в список вошли следующие композиции:



Drake - One Dance

Тhe Chainsmokers, Halsey - Closer

Post Malone - rockstar (feat. 21 Savage)

Ed Sheeran - Thinking Out Loud

Major Lazer, MO, DJ Snake - Lean On

Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber - Despacito - Remix'

Justin Bieber - Love Yourself

Justin Bieber - Sorry

The Chainsmokers - Don'T Let Me Down



При этом самыми популярными певцами названы рэпер Дрейк, Эд Ширан, Эминем, The Weeknd, Рианна, Канье Уэст, Coldplay, Джастин Бибер, Calvin Harris и Ариана Гранде.