Вышел трейлер сериала "Грязный Джон"

В Сети был опубликован трейлер сериала "Грязный Джон", в основу которого положена реальная история о мужчине, соблазнявшем женщин. Он шел на это с целью завладеть их имуществом. Ролик был опубликован на YouTube-канале Bravo.



По сюжету фильма, мужчина по имени Джон Миэне знакомится с женщиной Деборой, и после нескольких романтических свиданий пара решает жить вместе. Однако через какое-то время Дебора и ее дочь начинают подозревать о страшной тайне в прошлом Джона.



Попытка Деборы выяснить, с кем именно жил Джон до нее, оборачивается для нее тяжелыми последствиями.



Главные роли в фильме исполняют Эрик Бана, известный по фильму "Меч короля Артура" и Конни Бриттон (Ультраамериканцы).







