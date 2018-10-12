Мелания Трамп пожаловалась на травлю в соцсетях

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что считает себя одной из тех, кого "травят" больше всего в мире. Об этом она рассказала в интервью ABC News, передает УНН.



Мелания давала интервью в Африке, куда она поехала для продвижения своей кампании "Будьте лучшими", которая повышает осведомленность о кибер-буллинге.



Первая леди пояснила, что к этой инициативе ее частично подтолкнул собственный опыт.



"Я могла бы сказать, что я - человек, которого травят больше всего в мире", - сказала М.Трамп.



Отвечая на вопрос журналиста, действительно ли она так считает, Мелания сказала: "я одна из главных жертв - если бы вы видели, что люди обо мне говорят".



Она также рассказала, что сказала своему мужу президенту Дональду Трампу о том, что в его администрации есть люди, которым нельзя доверять.



"Управлять сложно. Вы всегда должны быть осторожными", - сказала первая леди.

