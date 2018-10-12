Виннцикая, Ивано-Франковская и Житомирская области - наиболее комфортные для ведения бизнеса - рейтинг

Винницкая, Ивано-Франковская и Житомирская области являются наиболее комфортными регионами для ведения бизнеса в Украине, свидетельствуют данные рейтинга Regional Doing Business 2018, обнародованный Офисом эффективного регулирования (BRDO) и Союзом украинских предпринимателей (СУП).



"Несмотря на положительную динамику, украинские регионы имеют две глобальные проблемы и они, к сожалению, остаются неизменными. Первая – подключение к электросетям. Во всех областях за последний год ситуация ухудшилась. Вторая – паевое участие в развитии инфраструктуры – платеж, который оброс коррупционной составляющей", – прокомментировала вице-президент СУП Елена Шуляк результаты исследования на пресс-конференции в Киеве в четверг.



Исследование проводится второй год подряд, в опросе приняли участие 1,3 тыс. предпринимателей, уточнила она.



Согласно результатам исследования, в общем рейтинге Винницкая область повысила свой результат на 8 баллов по сравнению с рейтингом-2017 и получила 334 балла из максимальных 600. При этом она показала лучший результат по всем шести категориям – создание предприятия, получение разрешений на строительство, оформление земельного участка, присоединение к электросетям, уплата местных налогов и электронные сервисы.



Ивано-Франковская область на один балл улучшила показатель по сравнению с прошлым годом и в общем рейтинге набрала 332, Житомирская в целом получила 313, что на 11 балов больше прошлогоднего показателя. Наихудший результат у Черновицкой области – 247 баллов (+13), у Запорожской – 253 (-2), Луганской – 260 (+ 2).



Авторы исследования рекомендуют регионам больше внимания уделять электронному получению разрешений через присоединение к государственным системам электронных услуг или локальные разработки, обеспечить прозрачность градостроительной документации и онлайн-доступ к ней, а также ускорить процесс оформления земельных участков под линии электропередач, отмечается в исследовании.

