Ведущая канала "Украина" разделась для Playboy

Ведущая программы Утро с Украиной Светлана Катренко полностью обнажилась для эротического глянца Playboy. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.



Катренко предстала перед камерой в эротическом полупрозрачном белье и вовсе без него. Ведущая позировала на кровати и возле окна прикрывшись тюлем.



По словам Катренко, она преодолела личную преграду, впервые снявшись обнаженной для мужского журнала. Ведущая волновалась и чувствовала неловкость, но смогла справиться с этими чувствами.

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Также ведущая подчеркнула, что каждая женщина красивая и привлекательная даже утром, и призвала всех забыть о стереотипах и начать жить на полную.

