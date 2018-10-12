Януковича вызывают в суд для последнего слова

Оболонский райсуд Киева вызывает на 23 октября бывшего президента Украины Виктора Януковича для выступления с последним словом по делу о госизмене. Об этом на судебном заседании в пятницу, 12 октября, сообщил судья Владислав Девятко, передает РБК-Украина.



"Резервные даты для выступления адвоката Александра Байдыка и для последнего слова Виктора Януковича. 09:00 19 октября, 09:00 22 октября, 09:00 23 октября, 09:00 24 октября, 09:00 25 октября, 09:00 26 октября. Также я обращусь к Святошинскому райсуду с просьбой перенести ваши заседания, господин Александр Горошинский, чтобы вы могли качественно работать в этом деле. Также определяем следующие даты: 09:00 29 октября, 09:00 30 октября и 09:00 31 октября. 22 октября у нас выступит Байдык, а 23 октября мы сможем услышать Виктора Януковича. Сейчас объявляется перерыв", - сказал Девятко.



Кроме того, сегодня на заседании адвокат Александр Горошинский объяснил причину долгого выступления защиты. Адвокат настаивает на том, что информация, которую он предоставляет суду, "чрезвычайно важная и носит исключительный характер".



"Я делаю это так, как я делаю, цитируя показания свидетелей, поскольку показания свидетелей подтверждают факты, зафиксированные на многих видео. Я хочу, чтобы это прозвучало в суде", - сообщил адвокат.



Председательствующий судья Девятко отметил, что адвокат много времени уделил вопросам, не касающимся данного уголовного производства. В то же время судья указал, что выступление Горошинского в других моментах было весьма содержательным, и при желании весь текст подготовленной им речи защитник Януковича может предоставить суду в письменном виде.

