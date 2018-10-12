В Киеве 80% призывников уклоняются от военной службы

Более 33 тысяч жителей Киева уклоняются от призыва на военную службу. Об этом на брифинге сказал военный комиссар Киевского гарнизона Сергей Клявин, сообщают в пятницу, 12 октября, Українськi Новини.



"Уклоняются от призыва по состоянию на сегодняшний день 33 619 лиц", - сообщил Клявин.



По его словам, материалы в отношении указанных лиц переданы в полицию для розыска.



Клявин также отметил, что в течение октября-декабря текущего года планируется призвать в Киеве 744 военнообязанных.



Всего на учете в столице стоят 89 420 человек, из которых 57 549 - подлежат призыву на службу.



Военком отметил, что в Киеве по повесткам не являются около 80% призывников.

