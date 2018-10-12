В Донецкой области будут судить 14-летнего серийного преступника

Ряд совершенных имущественных преступлений может стоить подростку 8 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.



“Под процессуальным руководством Мариупольской местной прокуратуры № 1 завершено досудебное расследование в отношении 14-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении ряда имущественных преступлений”, — говорится в сообщении.



Установлено, что с мая по август 2018 года подросток, находясь в ночное время в Приморском и Центральном районах города, путем разбития окон и повреждения дверей проник в 8 торговых павильонов, откуда похитил денежные средства на общую сумму около 15 тыс. грн.



Кроме того, злоумышленник незаконно завладел транспортным средством — автомобилем марки Renault и, несмотря на избранную ему судом меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время, нарушил личное обязательство и совершил грабеж, вырвав сумку с деньгами у 37-летнего прохожего.



Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал юноше меру пресечения в виде содержания под стражей.



В настоящее время расследование его преступной деятельности завершено и обвинительный акт по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины, ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 186 УК Украины направлено в суд.



Максимальное наказание по санкциям статей — до 8 лет лишения свободы.

