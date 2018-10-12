На Азовском море начались учения по отпору возможной военной агрессии РФ

На побережье Азовского моря начались комплексные военные учения по отработке тактики отпора возможной военной агрессии Российской Федерации с морского направления, передает УНН. В учениях задействованы бронетехника, тяжелая артиллерия, военные вертолеты.



За учениями наблюдают Президент Украины Петр Порошенко, Секретарь СНБО Александр Турчинов, руководство Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба.



Украинские военные отрабатывают элементы уничтожение военного десанта условного противника, который пытается высадиться на берег.



Напомним, ранее Турчинов анонсировал широкомасштабные учения в Азовском море.

