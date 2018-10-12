Президент Венесуэлы считает, что США дали указание Колумбии его убить

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США дали указание Колумбии осуществить покушение на него. Соответствующее заявление он сделал в четверг в эфире государственного канала.



"Правительству Боготы было поручено убить Мадуро. Заявляю на весь мир, что Белый дом поставил им эту задачу", - сказал политик.



Глава Венесуэлы также отметил, что венесуэльский народ защитит его от всех нападок извне. "Несмотря на приказ Белого дома, ни один волос не упадет с моей головы, поскольку Бог и народ меня защищают", - добавил Мадуро.



Попытка убить главу Венесуэлы с использованием беспилотников с грузом взрывчатки была совершена в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии 4 августа. Президент и члены высшего руководства Венесуэлы остались невредимы.



Вскоре после этого Мадуро обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения абсурдными.



