Президент Венесуэлы считает, что США дали указание Колумбии его убить

Президент Венесуэлы считает, что США дали указание Колумбии его убить

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США дали указание Колумбии осуществить покушение на него. Соответствующее заявление он сделал в четверг в эфире государственного канала.

"Правительству Боготы было поручено убить Мадуро. Заявляю на весь мир, что Белый дом поставил им эту задачу", - сказал политик.

Глава Венесуэлы также отметил, что венесуэльский народ защитит его от всех нападок извне. "Несмотря на приказ Белого дома, ни один волос не упадет с моей головы, поскольку Бог и народ меня защищают", - добавил Мадуро.

Попытка убить главу Венесуэлы с использованием беспилотников с грузом взрывчатки была совершена в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии 4 августа. Президент и члены высшего руководства Венесуэлы остались невредимы.

Вскоре после этого Мадуро обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения абсурдными.