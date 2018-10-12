Кремль отреагировал на решения Константинополя

Российские власти намерены защищать интересы православных вУкраине в случаеобострения ситуации в связи с решениями синода Вселенского патриархата. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс в пятницу, 12 октября.



"В случае, если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия везде защищает интересы русских и русскоговорящих, то так же, и об этом неоднократно говорил Путин, Россия защищает интересы православных", – заявил Песков.



На вопрос, каким образом Россия будет защищать интересы православных, Песков ответил: "Исключительно политико-дипломатическим".



Также он выразил крайнюю обеспокоенность решениями, принятыми накануне в Константинополе.



"Мы знаем о жесткой и последовательной реакции Русской православной церкви на те решения, которые были озвучены вчера из Константинополя. И мы неоднократно ранее говорили, что мы крайне озабочены тем, что планировалось предпринять шаги, способные внести раскол в православный мир", – сказал Песков.



Напомним, 11 октября на заседании Синода Вселенского патриархата было принято решение продолжить процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Таким образом, официально запущена процедура предоставления автокефалии Украинской церкви.



Кроме того, Священный синод Вселенского патриархата снял анафему с патриарха Филарета, а также принял решение о признании незаконным аннексии Киевской митрополии в 1686 году.



В РПЦ заявили, что такими действиями Вселенский патриарх переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия.

