Нафтогаз начал поставки газа Киевтеплоэнерго

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины начала поставлять газ коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщает пресс-служба Нафтогаза. "Сегодня НАК Нафтогаз Украины и КП Киевтеплоэнерго подписали договор на поставку газа, который базируется на мировом соглашении, утвержденном в среду Хозяйственным судом города Киева", - говорится в сообщении.



В Нафтогазе также отметили, что, согласно договору, Киевтеплоэнерго будет получать газ на льготных условиях, определенных правительством для производителей тепла, обеспечивающих тепловой энергией население и других защищенных потребителей.



Согласно сообщению, одновременно с подписанием договора Нафтогаз предоставил Киевтеплоэнерго номинации на вторую декаду октября.



Поэтому Киевтеплоэнерго имеет возможность возобновить горячее водоснабжение в Киеве и своевременно начать отопительный сезон.

