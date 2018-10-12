ОБСЕ: с начала года жертвами конфликта на Донбассе стали 28 детей

Общее количество детей, погибших или получивших ранения на Востоке Украины в этом году, составляет 28 человек. Об этом сегодня во время брифинга заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН. "Со времени нашей последней встречи трое детей погибли и еще двое получили ранения", - сказал Хуг.



Он рассказал, что возле Горловки оборвалась жизнь 14-летнего Кирилла, 13-летнего Андрея и 12-летнего Виталия, а 10-летний Дмитрий получил ранение, и в тот же день в Старомихайловке получила ранения 16-летняя Анна.



"Учитывая эти последние жертвы, общее количество погибших или раненых в этом году детей составляет 28 человек", - сказал заместитель председателя СММ.

