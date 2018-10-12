Из-за аварии "Союза" есть угроза полета МКС в беспилотном режиме

МКС теоретически может работать в беспилотном режиме, но "Роскосмос" будет стараться этого не допустить, сообщил в пятницу исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев.



"Теоретически может остаться", - сказал С.Крикалев, отвечая на вопрос, может ли МКС остаться без экипажа.



"В станции предусмотрен такой режим, как беспилотный. Практически мы будем делать все возможное, чтобы такой режим не допустить. Все-таки станция сделана для пилотируемых полетов", - сказал С.Крикалев, который курирует в "Роскосмосе" пилотируемые программы.



"Именно для этого и будем стараться сделать запуск чуть пораньше следующего корабля, но процедура консервации станции предусмотрена, она просто не очень желательна", - сказал С.Крикалев.



Нынешний экипаж МКС из-за аварии корабля "Союз МС-10" может пробыть на ней на месяц дольше запланированного, сообщил накануне "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.



В настоящее время на МКС работают космонавт Сергей Прокопьев (Роскосмос), астронавт Серина Ауньён-Чэнселлор (NASA) и астронавт Александр Герст (ESA).



Очередная международная экспедиция на российском пилотируемом корабле "Союз МС-10" отправилась на МКС в минувший четверг с космодрома Байконур. Однако экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-10" совершил вынужденную посадку в Казахстане из-за аварии, которая произошла спустя две минуты после старта корабля с космодрома Байконур. В составе экипажа были космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг. Они живы.



Авария "Союза" произошла из-за столкновения элемента первой ступени со второй ступенью, но детальные причины ещё будут устанавливаться, сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.



"Из того, что мы знаем сейчас, это произошло из-за столкновения элемента первой ступени со второй ступенью. Причина тому может быть неработа штатной системы разделения, которая должна была сработать. Детальные причины - в чём там причина: в кабеле, в патроне каком-нибудь, гайке - будем сейчас смотреть и анализировать. Нам нужно немного больше данных", - сказал С.Крикалёв.



Все полёты на ракетах типа "Союз" приостановят до выяснения причин произошедшей в четверг при запуске экспедиции на МКС аварии, сказал С. Крикалев.



"Госкомиссия установила, что из-за несрабатывания пиропатрона не открылся клапан на верхней части бокового блока первой ступени, вследствие чего газы наддува не вышли наружу блока и не увели блок от второй ступени ракеты", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.



В результате аварийный блок первой ступени вошёл в соударение с центральным блоком и повредил его.



Ранее сообщалось, что неисправность одного из клапанов спровоцировала аварию первой ступени ракеты "Союз-ФГ" после запуска с Байконура.



"Предварительно госкомиссия установила, что на ракете был неисправен дренажно-предохранительный клапан бака окислителя. При его открытии истекающий газ уводит боковой блок от центрального блока, но он был неисправен и не сработал", - сказал источник.



Запуск к МКС грузовика "Прогресс" может быть перенесён из-за аварии "Союза", сообщил С.Крикалев. "Возможно, мы сдвинем немножечко пуск следующего "грузовика", - заявил С.Крикалёв.



Запуск грузовика "Прогресс" с продовольствием и грузом для экипажа МКС запланирован на 31 октября.

