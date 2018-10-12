Украинские военные готовы к отпору российской агрессии на Азове — Порошенко

Президент Петр Порошенко заверил, что украинские военнослужащие готовы дать отпор в случае российской агрессии с морского направления на Азове.



Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Проинспектировал комплексные тактические учения сил по обороне морского побережья. Наши военные готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове", - отметил Президент.



Он подчеркнул, что командиры способны качественно планировать и эффективно управлять разнородными и межвидовыми группами войск при ведении боевых действий на суше, на море и в воздухе.



Как сообщалось, Россия в последние месяцы, после завершения строительства Керченского моста, задерживает суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Украина ведет переговоры со странами ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.



В Государственном департаменте США назвали действия России в Азовском море попыткой дестабилизировать Украину.

