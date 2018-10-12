ЕС переходит на единую систему маркировки топлива

На всех автозаправочных станциях Евросоюза с пятницы, 12 октября, начнет действовать единая система обозначения видов топлива, сообщает Euractiv.



Отмечается, что все топливо разделят на три категории. Кругом будут обозначены все виды бензина, квадратом - дизель, ромбом - газ. Буквами при этих символах будут обозначать вид биодобавки, цифрами - степень концентрации добавки в составе бензина.



Новые обозначения появятся и на люках бензобаков автомобилей, собранных после введения единой классификации.



Вместе с тем, многие заправочные станции ввели новую классификацию уже в сентябре.



Например, бензин E95 будет отмечен как E5, E92 - E0, E98 - 10, в зависимости от максимального количества биотоплива (этанола) в бензине.



Дизельное топливо - буквой B в квадрате с числами 7, 10, 20 или 30, указывающими максимальное количество биотоплива.



Зимой арктическое дизельное топливо первого и второго классов, как и до сих пор, будет дополнительно обозначено одной или двумя снежинками и знаком B0. Биодизель будет обозначен как B100, а синтетическое дизельное топливо - XTL.



Сжиженный нефтяной газ будет обозначен ромбом и буквами LPG, сжатый природный газ - буквами CNG; а сжиженный природный газ - LNG.



Новые правила дадут автомобилистам более четкое представление об экологичности топлива и автомобилей, считают в ЕС.

