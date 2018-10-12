С начала года в мире убили 56 журналистов

С начала нынешнего года 56 журналистов погибли из-за своей профессиональной деятельности.



Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление Репортеров без границ.



«По состоянию на 1 октября 2018 года из-за их профессиональной деятельности по всему миру было убито 56 журналистов», - говорится в сообщении.



Отмечается, что цифра уже превышает показатель 2017 года, когда за год погибло 55 профессиональных журналистов. Хотя 2017 год стал наименее смертельным годом в профессии в течение последних 14 лет.



Более половины репортеров - 29 человек - погибли в зонах военных действий.



Самой небезопасной страной стал Афганистан, там убито 13 журналистов. В частности, 30 апреля 2018 года в один день погибло 10 журналистов: 9 из них в результате двойной бомбежки в Кабуле (самое серьезное нападением в стране с момента поражения талибов в 2001 году), а через несколько часов - журналист BBC Ахмад Шах был застрелен в Хосте.



В Йемене погибли 5 человек. В этой ближневосточной стране журналисты умирают не под бомбами, а в тюрьмах от жестокого обращения. Так было с журналистом Анваром аль-Раканом, которого держали в застенках почти год, а выпустили в крайне истощенном пытками и болезнями состоянии, он скончался 2 июня. В тюрьмах остаются еще как минимум 10 журналистов, информации о них почти нет.



На африканском континенте в Сомали были убиты два журналиста, в Центральноафриканской Республике - три российских: Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Рассторгуев. Отмечается, что они были убиты группой неизвестных боевиков, расследуя присутствие наемников, принадлежащих российской частной военной компании Вагнера, известной также своей деятельностью в Сирии, а власти России и ЦАР, проводящих расследование, до сих пор не предоставили никаких результатов.



В Пакистане, Палестине и Сирии убито по 2 профессиональных журналиста. Отмечается, что число журналистов, погибших в Сирии, уменьшилось по сравнению с прошлым годом, когда стали жертвами конфликта 9 профессиональных журналистов.



Кристоф Делор, генеральный секретарь «Репортеров», отмечает неотложную необходимости дальнейшей защиты журналистов. Организация призывает назначить специального представителя Генерального секретаря ООН по данному вопросу, эта инициатива находит поддержку среди все большего числа государств, ее поддержали 130 СМИ, организаций и профсоюзов во всем мире.

