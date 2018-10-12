Порошенко ввел в действие решение СНБО о срочных мерах по защите интересов Украины в Черном и Азовском морях

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".



Текст вступившего в силу (со дня его опубликования) указа № 320/2018 и соответствующее частично засекреченное решение СНБО опубликованы на сайте главы Украинского государства в пятницу днем.

