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- Порошенко ввел в действие решение СНБО о срочных мерах по защите интересов Украины в Черном и Азовском морях
Порошенко ввел в действие решение СНБО о срочных мерах по защите интересов Украины в Черном и Азовском морях
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".
Текст вступившего в силу (со дня его опубликования) указа № 320/2018 и соответствующее частично засекреченное решение СНБО опубликованы на сайте главы Украинского государства в пятницу днем.
Источник: Интерфакс-Украина
17:45