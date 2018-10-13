ЕС посоветовал Украине передать в Венецианскую комиссию законопроект о языках

Евросоюз настаивает, что законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" должен соответствовать международным нормам и обязательствам Украины. Об этом говорится в официальной позиции Евросоюза по этому вопросу, которая была предоставлена ​​в ответ на запрос "Европейской правды".

В Брюсселе отметили, что наблюдают за процессом и знают о принятии Верховной радой закона "О языках" в первом чтении.



Обязательным условием в ЕС считают соответствие нового закона конвенциям Совета Европы, участником которых является украинская сторона. "Украина должна продолжать выполнять свои международные обязательства, в том числе в рамках Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств", - говорится в комментарии.



В Европейском Союзе отметили, что при подготовке предложений ко второму чтению украинский парламент должен провести консультации со сторонами, на которых влияет новое законодательство, включая представителей национальных меньшинств.



"Рекомендуем подать законопроект в Венецианскую комиссию для заключения (на соответствие европейским стандартам)", - отмечается в комментарии ЕС.

