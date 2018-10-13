У России есть данные о готовящихся провокациях с химоружием в Идлибе

Россия располагает данными о подготовке боевиками провокаций с химическим оружием в провинции Идоиб. Об этом заявил в пятницу постпред России при ОЗХО, посол в Нидерландах Александр Шульгин.



"Да, конечно [Россия располагает данными]. Постоянно эти данные приходят, - сказал он. - Мы несколько раз проводили в ОЗХО встречи, я обращался в Технический секретариат и передавал конкретную информацию о провокации в провинции Идлиб. Нам были известны фамилии главарей вооруженной оппозиции, количество бочек с хлором". "Надеялись, что секретариат возвысит свой голос, [но] так ничего и не произошло", - отметил посол.



По словам Шульгина, угроза этих провокаций по-прежнему высока, несмотря на то, что "сейчас решается вопрос о создании буферной зоны, выводе боевиков [из Идлиба]". "В любой момент боевики могут что-то предпринять, - заявил постпред РФ. - Эта опасность реальна, она сохраняется".



Представители РФ неоднократно заявляли о подготовке провокаций с применением химоружия членами неправительственной организации "Белые каски" с целью обвинить правительственные войска в Сирии в химических атаках против мирного населения и оправдать авиаудары западных стран по Сирии. В сентябре официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о подготовке боевиками "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) и участниками "Белых касок" инсценировки химатаки, для чего в провинцию Идлиб был доставлен зарин.



На встрече в Сочи 17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать вдоль линии соприкосновения сирийских войск и оппозиции в Идлибе демилитаризованную зону. Оттуда должны вывести тяжелое вооружение, а саму зону будут контролировать российские и турецкие военные патрули. Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.



