13 октября окончательно вступает в силу закон о языковых квотах на ТВ

13 октября завершается переходный период для и окончательно вступает в силу закон о языковых квотах на ТВ, принятый год назад. Это почти полная украинизация украинского телеэфира. Теперь общенациональные телеканалы должны будут транслировать 75% украиноязычного контента. На украинском языке должны быть озвучены все иностранные фильмы и сериалы.

Допустимо озвучивать не более 10% продолжительности всех реплик на других языках, если того требует творческий замысел, но такие реплики надо сопровождать украинскими субтитрами.



Советские фильмы, которые были сняты до 1 августа 1991 года, озвучивать или дублировать на украинском не надо, но они обязательно должны транслироваться с субтитрами на государственном языке. На детские и анимационные советские фильмы это исключение не распространяется: все мультфильмы, снятые в СССР, придется переводить на украинский язык.



Все фильмы и сериалы, снятые на русском после 1 августа 1991 года, уже необходимо дублировать по-украински.



Фильмы и передачи украинского производства, снятые на русском языке, до сих пор было можно транслировать, теперь же их тоже придется озвучивать на украинском языке для показа в прайм-тайме. А фильмы и передачи собственного производства не на украинском языке можно будет показывать, но не более 25% квоты.



Чтобы передача в прямом эфире, была засчитана в 75% квоту, ведущие должны говорить исключительно на украинском языке. Не на украинском языке могут транслироваться только репортажи с мест событий (кроме реплик репортеров), музыкальные произведения, которые используются только как звуковое сопровождение, а также комментарии приглашенных гостей передачи. Так что если во время прямого эфира новостного канала политолог или зритель заговорит по-русски, передача все равно будет зачислена в 75% квоту.



Но если эта же передача будет транслироваться в записи, то реплики гостей с русского языка уже придется озвучивать по-украински, иначе передача выпадет из квоты.



Для телерадиоорганизаций, которые вещают на языках коренных народов Украины (к которым отнесли крымскотатарский), обязательная доля украинского языка снижена до 30%. Но при этом в неделю вещание на украинском и языке коренного народа в сумме должно составлять не менее 75%.



Телеканалы, в эфирах которых больше всего украинского языка, сегодня рассказали, какие программы теперь будут показывать исключительно на украинском языке.



"Согласно закону №2054-VIII, с 13 октября 2018 года мы обязаны обеспечить 75% эфира с 07:00 до 22:00 программами и фильмами исключительно на украинском языке. В связи с этим мы должны перевести проекты "Вещдок", "Касается каждого" и "Жди меня. Украина" на украинский язык. В вечерних сериалах, советских фильмах, программах "Круче всех", "Орел и решка", "Готовим вместе" и в специальных проектах мы сохраняем русский язык", - говорится в официальном заявлении "Интера".



Появление закона о квотах в прошлом году породило две дискуссии. Первая - это нарушение конституционных прав русскоязычных украинцев, которых в стране как минимум треть населения, а по некоторым данным - половина и более. Новые правила лишают их тех немногих каналов, которые вещали равномерно на двух языках.



Среди информационных каналов это NewsOne и 112, среди крупных - это прежде всего "Интер". Остальные каналы уже так или иначе были в значительной степени украинизированы.



Второй аспект - бизнесовый. Закон резко повывышает затраты телевидения, которое вынуждено дублировать или субтитрировать множество часов эфирного времени в день, хотя это и не обусловлено требованиями потребителей.



Также, как утверждают медийщики, украинизация эфира не поможет созданию собственного контента - он по-прежнему гораздо дороже, чем покупка импортного (в первую очередь российского). Реальную конкуренцию на ТВ-рынке мог бы составить русскоязычный контент, производимый в Украине - его потом можно многократно перепродавать по всему СНГ. А украиноязычные сериалы вынуждены будут искать потребителя только на замкнутом и от этого менее доходном украинском рынке.



Все это вкупе с тем, что рекламные бюджеты за последние годы сильно упали, ставит телеканалы в тяжелое финансовое положение, заставляя тратить на украинизацию ресурсы, которые можно было бы использовать для создания контента и повышения качества самого телевидения.



Государство своим вмешательством усложняет коммуникацию между ТВ и многими его зрителями - и поэтому в медиа, которые больше всего страдают от украинизации, прогнозируют дальнейший отток аудитории.



Справедливости ради скажем, что уход зрителей стал трендом задолго до украинизации - по мере роста интернета, куда массово перемещается уже не только молодежь. Однако украинизация этот тренд ускорила, говорили в прошлом году на том же "Интере".



Из европейских стран языковые квоты применяют в Польше и Греции, но в гораздо меньшем объеме, чем в Украине – 33% и 25% соответственно. Во Франции же квота 40% введена не на язык, а на сам контент, производимый во Франции или других франкоязычных государствах.



В Нидерландах, Бельгии и Испании используют квоты, наоборот, для защиты языков региональных нацменьшинств, чтобы их не вытеснял доминирующий государственный язык.



В остальных европейских странах практика квотирования почти отсутствует. Более того, иногда запреты приводят к обратному эффекту – люди начинают смотреть продукт на привычном языке общения через спутник или интернет.



Можно вспомнить неудачный опыт Латвии, где в 1998 году ввели квоту на 75% латышского языка в эфире телеканалов. Уже в 2003 году Конституционный Суд Латвии эту норму закона отменил, поскольку счел, что она нарушает права нацменьшинств на доступ к информации.



В своем решении суд указал, что квота привела лишь к тому, что русскоязычное население перестало смотреть латышское телевидение и переключилось на российское.



Теперь та же тенденция, по прогнозам игроков медиарынка, ждет и Украину.



