Непризнанная украинская церковь хочет провести объединительный собор в храме Святой Софии

Непризнанный Киевский патриархат предлагает провести "объединительный" собор по созданию единой поместной украинской церкви в храме Святой Софии а Киеве. Об этом в пятницу сообщил представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря.



"Наиболее логичное место, где может произойти объединительный собор, - это собор Святой Софии в Киеве как главная историческая предстоятельская кафедра для Киевской церкви. А когда - это будет зависеть от нас. Мы все будем делать для того, чтобы это произошло как можно быстрее, и хотелось бы, чтобы уже к следующему заседанию священного Синода и Константинопольского патриархата, которое будет проходить во второй половине ноября, мы могли прийти с хорошими плодами нашей домашней работы", - сказал Зоря в эфире "5 канала".



На этом соборе, по его словам, планируется избрать председателя единой поместной украинской церкви. При этом он отметил, что участие в объединительном соборе будет добровольным.



Согласно летописи, собор Святой Софии построен в первой половине XI века в центре Киева князем Ярославом Мудрым на месте победы в 1036 году над печенегами. В советское время был действующим храмом до 1929 года, в 1934 году стал музеем - Софийским заповедником.



В 1990 году Софийский собор, как и Киево-Печерская лавра, стал первым внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО памятником архитектуры на территории Украины. Поскольку здание собора внесено в список ЮНЕСКО, его запрещено передавать какой-либо религиозной организации и совершать в нем богослужения. Исключение составляет 24 августа - День независимости Украины, когда представители религиозных организаций совершают молитву об Украине (была введена с 2005 года).

