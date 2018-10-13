Аваков, Онуфрий и Зоря договорились не допустить вражды

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и представитель неканонической церковной структуры Евстратий Зоря договорились о координации действий для недопущения религиозной вражды в стране, сообщила в пятницу пресс-служба МВД.



Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы не допустят провокаций и спекуляций, которые могут возникнуть в связи с заявлением Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии украинской церкви.



"С архиепископом Евстратием и митрополитом Онуфрием обсудили сотрудничество с МВД относительно недопущения любых проявлений религиозной вражды, провокаций и насильственных действий в процессе урегулирования межцерковных отношений", — приводит слова Авакова пресс-служба МВД.



Министр подчеркнул, что задачей МВД будет "обеспечение правопорядка, безопасности и соблюдения свобод верующих независимо от конфессий".

