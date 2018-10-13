В воскресение сохранится разница между ночной и дневной температурой

На Украине в воскресенье, 14 октября, погоду будет определять антициклон, осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр. Разница между ночной и дневной температурой очень значительная: ночью 2-7° тепла, на побережье морей 8-11°; днем 14-19°, на Закарпатье и юге страны 20-23°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южной части – северо-восточный и посильнее: 7-12 м/с.

В Киеве 14 октября без осадков. Температура ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 октября самая высокая температура днем была 25,7° тепла в 1993 году, самая низкая ночью 5,0° мороза в 1992 году.



На Украине 15 октября также без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 2-7° тепла, на побережье морей 10-12°; днём 15-20°, на юге и Закарпатье до 24°.



В Киеве 15 октября осадков не предвидится. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днём 17-19°.

