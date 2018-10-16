На рынок вышли вейпы против эректильной дисфункции

Вейпы с Виагрой - новый сомнительный тренд, который уже вызвал вопросы у американских чиновников из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Как отмечает The Daily Mail, вейпы производит китайская компания HelloCig Electronic Tech Company.



На сегодняшний день нет ни одного официально одобренного лекарственного препарата, который предполагается вдыхать. В продаваемых вейпах были выявлены тадалафил и силденафил, которые могут усиливать эффект лекарств против гипертонии, снижая давление до опасных показателей.



Уролог из Университета Майами Премал Патель предупреждает: "Люди с эректильной дисфункцией нередко принимают лекарства против сердечно-сосудистых болезней, так как эти недуги связаны. Кстати, Виагра улучшает приток крови не только к половому члену. Она и прочие лекарств против нарушений потенции создавались для перорального приема. Каков будет эффект, каковы негативные последствия вдыхания активных веществ, сказать трудно. Не исключено, что они коснуться именно сердечно-сосудистой системы человека".

