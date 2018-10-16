Варфоломеевский спуск

Считаю, что президент, являющийся по совместительству и главкомом, выступил с очень своевременной и нужной инициативой. Ее (инициативу) озвучила прямо на заседании согласительного совета фракций и мелких парламентских групп Ирина Луценко. Надо, говорит, отдать нашему Варфоломею Андреевскую церковь. Очень символичный получится жест, поэтому Петр Алексеевич буквально через пару минут внесет соответствующий законопроект на рассмотрение спикера Парубия. Как спикер скажет, так и будет. Томос у нас почти в левом кармане, и теперь следует подумать об обустройстве быта настоящего константинопольского патриарха. Мы же не какие-то там сволочи неблагодарные.



Понятие имеем. Отдаем, причем совершенно добровольно и безвозмездно, один из символов Киева под штаб-квартиру Варфоломея. Андреевская церковь, построенная по проекту Растрелли, должна стать символом повторного, на этот раз истинного крещения нации. Действительно, вот приедет патриарх на исконную территорию, где ему останавливаться? Не в коробке же из-под телевизора жить. Тут вопрос очень тонкий, я бы даже сказал, с экуменистическим подтекстом. Абсолютно не понимаю смысла данного слова, но полностью доверяю главкому, который точно знает, кто кому экумен.



В настоящее время Андреевская церковь находится на постоянной реставрации, но временами там проводят службу автокефалы. То есть представители Украинской православной автокефальной церкви. Наверное, они в полном восторге от того, что очень скоро воссоединятся в единой эсхатологической связи со своим праисконным материнским началом. Так сейчас принято писать. Никто особо не заморачивается над значением новых слов, которые мы все узнали из проповеди Петра Алексеевича на Михайловской площади. Порядок слов тоже не имеет значения, главное почаще употреблять словосочетания «долгожданный томос» и «исконная автокефалия».



Варфоломеевский спуск, заканчивающийся у чудесного колеса обозрения, смонтированного Кличко для развлечения туристов и гостей столицы, станет новым символом Киева. Гуляешь вечером и видишь – высоко-высоко на холме в Андреевской церкви светится одинокое окно. Это Варфоломей не спит, все о нас с вами думает

Метод передачи имущества в виде мало востребованной Андреевской церкви не вызывает никаких сомнений. Президент пишет закон, Рада принимает его, и дело, как говорится, в шляпе. В дальнейшем эту схему можно усовершенствовать в сторону упрощения. Пусть все решения принимаются местными райсоветами

Так вот, грядущая поместная церковь уже принимает материальные очертания. Теперь, гуляя по Андреевскому спуску и вдыхая свежий аромат битума, можно постичь скрытый смысл сущего. Андреевская церковь, театр имени «Рошена», музей почти запрещенного в Украине Булгакова, резиденция патриарха Варфоломея… Понятное дело, это все настраивает на должный лад.Самое время переименовать Андреевский спуск в Варфоломеевский. Это означает возвращение к нашим историческим истокам, истекающим с берегов Константинополя. Наверное, там действительно есть берега, поскольку куда же без берегов? Никуда.Варфоломеевский спуск, заканчивающийся у чудесного колеса обозрения, смонтированного Кличко для развлечения туристов и гостей столицы, станет новым символом Киева. Гуляешь вечером и видишь – высоко-высоко на холме в Андреевской церкви светится одинокое окно. Это Варфоломей не спит, все о нас с вами думает. Понятное дело, что сразу же становится легко и даже торжественно.Андреевская церковь станет первой ласточкой в чреде чудесных преобразований, которые пройдут в Украине, стремительно возвращающейся в свое исконное лоно. Некоторые вот возмущаются и говорят: а почему бы не отдать Константинопольскому патриарху Мариинский дворец? Отвечу этим мерзавцам четко и практически однозначно. Во-первых, будущий президент Украины француз Мишель Терещенко (пока тренируется на жителях Глухова) пообещал превратить Мариинский дворец в свою резиденцию. Мало кто сомневается в том, что Мишель проиграет. У него уникальный электоральный ресурс – практически неисчерпаемые заросли конопли. Поэтому тут дело решенное. Во-вторых, Андреевская церковь покруче будет.Думаю, скорое переселение Варфоломея в Киев, так сказать, на историческую Батькивщину, принесет огромную пользу жителям города. Возможно, благодаря снисхождению некоего чудесного духа, в столице появится горячая вода. Понимаю, что это практически невозможно в рамках нынешнего технологического развития нашей древней цивилизации. На выходные приезжал в Киев Арнольд наш Шварценеггер. Фоткался с Гройсманом и Кличко. Но даже железный Арни не сумел решить проблему с горячей водой. Остается уповать на Варфоломея, который придаст нашему бытию абсолютно новый смысл.Метод передачи имущества в виде мало востребованной Андреевской церкви не вызывает никаких сомнений. Президент пишет закон, Рада принимает его, и дело, как говорится, в шляпе. В дальнейшем эту схему можно усовершенствовать в сторону упрощения. Пусть все решения принимаются местными райсоветами. Это позволит разгрузить президента и Верховную Раду, которые смогут сосредоточиться на принятии законов и других важных актов, направленных против российской агрессии. Мы теперь являемся фактическим эпицентром мирового духовного развития. Каждый киевлянин, а также гость столицы из Турции, гуляя по Варфоломеевскому спуску, может очень скоро ощутить евхаристическое общение с вселенским патриархом. Очень полезная опция, поскольку повышает шансы на получение субсидий и другие житейские мелочи. Варфоломеевский спуск, Варфоломеевская церковь и, безусловно, проспект имени Маккейна, который находится в финальной стадии переименования, являются яркими и неоспоримыми символами наших новых зияющих вершин духовности.