В Нью-Йорке впервые за 25 лет выходные прошли без стрельбы

В Нью-Йорке впервые с 1993 года в выходные не было стрельбы, сообщила городская полиция 15 октября.



«Пятница, суббота и воскресенье прошли без стрельбы и убийств», — заявил глава полиции Джеймс ОʼНил.



Пауза началась после перестрелки в Бруклине в четверг и окончилась стрельбой в Бронксе в понедельник, пишет Time со ссылкой на New York Daily News.



Как пишет AFP, число убийств в Нью-Йорке за первую половину 2018 года на 8% выше чем за тот же период 2017 года. Большая часть убийств происходит в Бруклине и Бронксе.

