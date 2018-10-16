Чемпион мира обещает разбить Усика в супертяжелом весе

Американский боксер Деонтей Уайлдер уверен в победе над украинцем Александром Усиком в супертяжелом весе.



Об этом сообщает BoxingScene.



По словам Уайлдера, который владеет титулом чемпиона мира WBC в супертяжелом весе, достижения Александра Усика не вызывают у него восторга.



"Точно могу сказать, я единственный его соперник, глядя которому в глаза он не увидит восторга от своих достижений. Я его не боюсь. У меня есть стопроцентная уверенность, что могу его разбить", - заверил Уайлдер.



По словам американца, Усик еще не имеет необходимого опыта в профессионалах.



"У меня больше побед нокаутом, чем у него. Есть некоторые вещи, которые он не проходил в профессионалах, в этом не поможет его золотая медаль в любителях. Он когда был в нокдауне? Получал сильное рассечение? Он испытает много нового в первом раунде нашего боя", - пообещал Уайлдер.

