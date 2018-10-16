Audi оштрафовали на 800 млн евро по "диезльному делу"

Компания Audi – дочернее предприятие автоконцерна Volkswagen – заплатит штраф в размере 800 млн евро за манипуляции с уровнем выхлопных газов. Об этом сообщается на сайте Audi во вторник, 16 октября.



Отмечается, что решение о штрафе принято в результате расследования по делу об административном нарушении, которое вела прокуратура Мюнхена.



В своем заявлении Audi подчеркнула, что признает свою ответственность и согласна выплатить штраф, не подавая апелляцию.

