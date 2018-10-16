НАТО: РФ усилила действия против интеграции Украины в Альянс

Россия активизировала действия по контрпропаганде относительно интеграции Украины в НАТО. Об этом сообщила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова на пресс-конференции, передал корреспондент УНН.



"Она (деятельность со стороны НАТО в Украине - ред.) не производит эффекта, возможно, потому, что другая сторона думает, что деятельности достаточно много, и нарастила свою контрактивность, контринформационную деятельность, потому что им кажется, что этой западной деятельности слишком много и они наращивают свое присутствие и контрпропагандистскую деятельность", - отметила она.



По ее словам, со своей стороны, представители НАТО работают в Украине достаточно активно. В текущем году они увеличили количество визитов в регионы страны, в частности в южные области, причем отмечали активность местной общины по интеграции в НАТО.



"Деятельности довольно много. Вопрос в том, почему она не производит эффекта", - подчеркнула директор центра.



При этом заместитель директора Центра "Новая Европа" Екатерина Зарембо добавила, что, согласно последним соцопросам, поддержка курса в НАТО среди жителей юга и восточных областей Украины существенно снизилась по сравнению с существенным ростом в течение 2014-2017 гг.



Напомним, на август 2018 года около 42% украинцев считали членство в НАТО лучшей гарантией национальной безопасности, а участие в соответствующем референдуме приняли бы 63% граждан, и отдали бы свой голос за вступление 67% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии (КМИС).

