В ООН призвали снять неприкосновенность с консульства Саудовской Аравии в Стамбуле

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет высказалась за немедленное снятие дипломатической неприкосновенности с помещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле для проведения расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом говорится в ее заявлении, распространенном во вторник в Женеве.



"Учитывая серьезность ситуации вокруг исчезновения Хашкаджи, я считаю, что неприкосновенность помещений и официальных лиц, закрепленная в Венской конвенции о консульских сношениях от 1963 года, должна быть немедленно отменена", - отметила Бачелет. Она напомнила, что, согласно международному праву, насильственное исчезновение и внесудебное убийство "представляют собой очень серьезные преступления, и иммунитет не должен использоваться для препятствования расследованию случившегося и установлению виновного".



По мнению верховного комиссара ООН, Саудовская Аравия "должна раскрыть", что случилось с Хашкаджи, учитывая наличие свидетельств того, что он вошел в консульство в Стамбуле, и с тех пор его не видели. Бачелет напомнила, что Саудовская Аравия и Турция являются участницами Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В этом качестве, подчеркнула она, эти страны обязаны принимать все меры для предотвращения пыток и насильственных исчезновений, проводить расследование таких преступлений и привлекать виновных к ответственности.



Журналист Джамаль Хашкаджи, известный своими критическими взглядами на политику королевства, отправился 2 октября в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь. 6 октября агентство Reuters сообщило, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании диппредставительства. При этом посол Саудовской Аравии в США принц Халед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд опроверг информацию об убийстве Хашкаджи.

