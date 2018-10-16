Тирион Ланнистер намекнул, какая судьба ждет его в финале "Игры престолов"

История героя популярного сериала "Игра престолов" Тириона Ланнистера в заключительном сезоне получит достойное завершение. Об этом рассказал исполнивший эту роль американский актер Питер Динклейдж в интервью изданию Vulture.



"Думаю, он получил очень хорошую развязку. Неважно, что там случилось - и смерть тоже может быть хорошим выходом", - сказал актер.



Журналист Дэвид Марчиз, который брал у него интервью, отдельно попросил не считать эту фразу спойлером.



"Я воспринял то, что сказал Динклейдж, не как намек на гибель Тириона, а скорее как попытку оставить открытым вопрос о том, может ли этот персонаж встретить такую судьбу", - написал в примечании журналист.



Динклейдж также отметил, что доволен развитием своего героя по ходу сериала.



"Разумеется, он развил более глубокое чувство ответственности в ходе шоу. В начале он был очень безответственным персонажем. Он использовал свою позицию изгнанника семьи, как подросток. Тыкал ею в лица Ланнистерам. Красота Тириона в том, что за несколько сезонов он вырос из этого и развил в себе сильное чувство ответственности", - описал своего героя актер.



Напомним, съемки завершающего сезона сериала завершились в минувшем июле. На экраны он выйдет в 2019 году.

