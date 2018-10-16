Аэропорт в Жулянах собирается ввести ограничения на ночные полеты самолетов

Аэропорт "Киев" имени Сикорского может ввести определенные ограничения на полеты в ночное время суток из-за жалоб жителей на шум. Об этом сообщает Liga.



По словам главы совета директоров международного аэропорта "Киев" Дениса Костржевского, шумовые нагрузки увеличились из-за высотности домов, которые в свою очередь подступили ближе к аэропорту. "Это факторы, которые в дальнейшем будут сдерживать развитие аэропорта", - отметил Костржевский.



Он добавил, что в дальней перспективе аэропорт будет ограничен в количестве рейсов, особенно в ночное время. "Возможно, будут наложены некоторые ограничение на полеты в ночное время суток", - сказал топ-менеджер.



Костржевский отметил, что сейчас уточняется карта шумов, которая покажет уровень шума на разных расстояниях и высотах. Эти данные будут проанализированы на возможное нарушение установленных санитарных норм. "Если исследование покажет, что где-то есть нарушения, будет приниматься решение, каким образом его устранить или минимизировать", - отметил Костржевский.



Напомним, 6 сентября на портале Сервиса электронных петиций Киевского горсовета была опубликована петиция с требованием запретить ночные взлеты и посадки самолетов в аэропорту "Киев" (Жуляны) из-за шума, который негативно влияет на здоровье людей.

