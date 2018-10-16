НАТО поможет Украине обеспечить безопасность складов с боеприпасами

Украина может использовать некоторые ресурсы НАТО для усиления безопасности складов с боеприпасами, но договаривается о более широкой программе помощи в этой сфере. Об этом сообщает УНН.



"Мы уже можем использовать существующие возможности. Это и советы НАТО по дизайну, о том, каким образом мы должны строить эти хранилища. И относительно процедуры их мониторинга, что очень важно. И относительно соответствующего оборудования, в котором мы нуждаемся", - пояснил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



Он отметил, что Альянс не будет строить Украине хранилищ, но готов последовательно в этом помогать. Поэтому Киев договаривается о более широкой программе сотрудничества в данной области.

