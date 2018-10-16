Комитет Рады обвинил ГПУ в "прослушке" нардепов

Правоохранители систематически нарушают право неприкосновенности народных депутатов путем прослушивания мобильного телефона. Об этом во вторник, 16 октября, заявил первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Павел Пинзеник, передает РБК-Украина.



По его словам, на комитете было представлено соответствующее решение суда с разрешением на прослушку народного депутата Александра Вилкула.



"Народным депутатом Вилкулом предоставлена копия постановления Никопольского горрайонного суда Днепропетровской области о предоставление временного доступа к вещам и документам. В частности, телекоммуникационных услуг абонента Вилкула и постановления Печерского райсуда города Киева относительно бездеятельности должностного лица ГПУ относительно невнесения сведений в ЕРДР после получения заявления Вилкула", - отметил он.

