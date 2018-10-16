Россия пытается поссорить украинцев с поляками - глава Нацбюро безопасности РП

Москва использует исторические недоразумения в украинско-польских отношениях, чтобы ухудшить отношения между Киевом и Варшавой.



На этом в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.



“Есть много событий, которые нельзя объяснить обычным следствием эмоций. Мы должны осознавать, что такого рода враждебные действия базируются на настоящих недоразумениях, которые подогреваются", - отметил Солох.



Он добавил, что такие действия, как уничтожение памятника либо осквернение места памяти, могут привести к серьезным последствиям.



По словам Солоха, в Варшаве и Киеве осознают, что нерешенные исторические проблемы могут использоваться противниками обеих стран.



По его убеждению, быстрое решение исторических проблем в двусторонних взаимоотношениях особенно важно в свете приближения выборов.



Солох подчеркнул, что предупреждению таких ситуаций могут содействовать хорошие отношения президентов обеих стран. Важным жестом, который заметили в Варшаве, был поклон Президента Украины Петра Порошенко перед варшавским памятником погибшим и замученным на Востоке.



Председатель Бюро нацбезопасности Польши важными назвал институционные отношения между Украиной и Польшей на разных уровнях, что позволяет достаточно быстро выяснять всевозможного рода инциденты.



Отвечая на вопрос о запрещении в прошлом году секретарю Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремете выезжать в Польшу, Солох отметил, что действия Шереметы, по мнению польской стороны, "были неприемлемы и выходили за рамки исторического диалога".



“Мы не можем согласиться на приуменьшение ответственности за Волынское преступление", - объяснил Солох.



Говоря о недавнем визите в Киев, председатель Бюро нацбезопасности РП отметил, что основной темой переговоров была российская агрессия и её действия в Европе.



“Мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, в частности и на международных форумах, таких как ООН, ЕС и НАТО", - констатировал председатель Бюро нацбезопасности Польши.

