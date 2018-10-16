После поражения украинский клуб проверил футболистов на детекторе лжи

"Львов", после поражения в чемпионате Украины от "Десны", устроил футболистам проверку на детекторе лжи.



Об этом сообщает FootballHub.



Руководство "Львов" осталось недовольно действиями футболистов после поражения в 11-м туре чемпионата Украины от "Десны" (1:3). Игрокам задали вопрос, была ли честной эта встреча.



До поражения от черниговцев львовский клуб не проигрывал в пяти матчах подряд. "Львов" имеет 11 очков и занимает в турнирной таблице Премьер-лиги девятое место.

