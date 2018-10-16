Нафтогаз будет судиться с Киевтеплоэнерго из-за неустойки

Мировое соглашение, подписанное между НАК Нафтогаз Украины и КП Киевтеплоэнерго, которое касается долговых обязательств компании Киевэнерго, не предусматривает списания неустойки. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает пресс-служба НАК на официальной странице в соцсети Twitter.



"Наши партнеры из КГГА на выходных общались с прессой и снова немного ошиблись в формулировках относительно условий уплаты штрафных санкций и пени. Уточняем. Мировое соглашение не предусматривает списание неустойки (штрафы, пени), инфляционных начислений и тому подобное, потому что это не было его предметом", - говорится в сообщении.



Кроме этого, в НАК приводят часть текста соглашения, в котором сказано, что "стороны признают, что штраф, пеня... не является предметом урегулирования мирового соглашения".

