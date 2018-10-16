Митрополит Московского патриархата подчинился Константинополю

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ (МП) Александр (Драбинко) заявил, что после отмены Вселенским патриархатом решения 1686 года о подчинении Киевской митрополии Москве все священники митрополии являются клириками Константинопольской церкви



Об этом митрополит Александр заявил в комментарии "Громадському".



"Синодом Вселенской патриархии с этого момента в Украине восстановлена митрополия Константинопольского патриархата и мы все являемся клириками Константинопольской церкви", - сказал митрополит.



"Синод Константинопольской церкви, Вселенской патриархии, отменил на последнем заседании передачу Киевской митрополии Московскому патриархату - акт 1686 года. С этих пор мы можем считать, что территория Украины является территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата. С этого момента, когда принято такое решение, подписан документ, - мы на сегодняшний день являемся клириками Константинопольской церкви", - сказал митрополит Александр.



Священник отметил, что если считать, что УПЦ (МП) и УПЦ (КП) уже являются частью Константинопольской церкви, то УПЦ (МП) придется менять название - называться Российской православной церковью в Украине. Митрополит добавил, что не видит в этом никакой угрозы для подчиненной Москве церкви.



"Есть Русская зарубежная церковь, которая существует и никто ей не мешает", - сказал митрополит Александр.

