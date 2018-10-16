Британцы помогут Украине бороться с коррупцией в лесном хозяйстве

Представители британской неправительственной организации Earthsight, которая изучает проблемы незаконной вырубки лесов во всем мире, планируют посетить Украину и принять участие в разработке стратегии по борьбе с коррупцией в лесном хозяйстве. Об этом в интервью Укринформу рассказал Сэм Лоусон, директор Earthsight.



По его словам, соответствующее предложение Earthsight получила от министра экологии и украинских законодателей. "Мы планируем посетить Украину, чтобы представить эти идеи", - сказал Лоусон.



Как известно, в июле Earthsight обнародовала результаты масштабного расследования импорта украинского леса в страны ЕС через подставные фирмы за которыми стояли компании-гиганты индустрии.



"Ранее многие другие страны, особенно в тропиках, были предметом исследований, и наших, и, в частности Гринписа, однако до сих пор никто не сосредоточивал свое внимание на Украину", - рассказал Лоусон.



Согласно данным исследования, из Украины в Европу попадает значительно больше древесины, чем из тропиков. По словам Лоусона, Earthsight начала исследовать ситуацию в стране еще в начале 2016 года.



"Компании, указанные в нашем исследовании, - это и есть те, кто лоббирует снятие моратория на вывоз кругляка в ЕС", - говорит директор организации.



По результатам своего исследования Earthsight получила положительную реакцию от украинского Кабмина, но лесоводы восприняли деятельность организации негативно.



"Относительно позиции лесоводов - то она разочаровала. Государственное агентство лесного хозяйства в Украине сделало некоторые публичные заявления о нашей организации, являющиеся ложными. Мы получаем финансирование от благотворительных и общественных организаций. Нас не финансирует никто другой! А относительно позиции лесоводов, то, естественно, что когда вы разоблачаете коррупцию такого уровня, именно такой реакции и следует ожидать. Но, в конце концов, да, мы не ожидали, что в Украине это вызовет столь сильную реакцию. И в целом, можно сказать, что реакция на нашу работу была таки положительной", - указал он.



Следует отметить, что к расследованию британцев присоединились ряд украинских СМИ. В их публикациях прозвучали обвинения в адрес генпрокурора Юрия Луценко, который не дает хода расследованию дел о контрабанде леса. Как известно Гослесагентство Украины возглавляет бывший соратник Луценко Владимир Бондарь.



"Одной из серьезных проблем в Украине является то ... что уже идут расследования масштабной коррупции в этих местах. Проблема с такими расследованиями - в том, что они длятся уже 2, 3, а в случае мистера Сивец (главный лесничий при Януковиче - ред.) - уже 4 года. Поэтому мы хотели бы, чтобы инициировали новые расследования, однако нас больше всего беспокоит, что расследование уже идут и тянутся слишком долго, не принося результатов ", - сказал Лоусон.

