РФ не решится на открытую агрессию против Украины на море – командующий ВМС

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко исключает вероятность открытой российской агрессии на море. В интервью "BBC Украина", обнародованному во вторник, он отметил, что такая вероятность рассматривалась с учетом наращивания российского флота в Азовском море.



"Мы предусматривали разные варианты развития событий, и самый сложный - обострение ситуации в Азовском и Черном морях, вплоть до десантных операций... Но уверен, что открытая агрессия на море - это будет последний шаг умирающей "империи зла" РФ. Они на такое не решатся", - сказал И.Воронченко.



Вместе с тем, он не исключил, что российская сторона продолжит попытки дестабилизировать ситуацию в причерноморских областях, "что бы повлиять на определенные слои населения, мол, украинские власти не в состоянии обеспечить свободное судоходство в Азовском море".



"В кратчайшие сроки россияне смогли нарастить катерно-корабельную группировку в Азовском море. Есть информация, что сюда переброшены несколько катеров с Каспийской флотилии... но мы этого ожидали", - подчеркнул командующий ВМС ВСУ.



"Мы принимаем определенные меры и будем наращивать силы, чтобы на их непрямые действия отвечать такими же непрямыми действия", - заявил И.Воронченко.

