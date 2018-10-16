Бандеру и других известных украинцев должны перезахоронить в национальном пантеоне - Вятрович

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что нужно перезахоронить в украинском национальном пантеоне, который планируется построить в стране, выдающихся украинских деятелей, в том числе, лидера ОУН Степана Бандеру. Об этом он рассказал УНН, комментируя инцидент с участием российского пропагандиста в Мюнхене Грэма Филипса на могиле Степана Бандеры.



"Мы считаем, что решение проблемы захоронений выдающихся украинцев в мире, по крайней мере частичное решение этой проблемы, является перезахоронение их в Украине - в Национальном пантеоне", - сказал он.



Отвечая на уточнение о том, идет ли речь, в том числе, о перезахоронении в национальном пантеоне и Степана Бандеры и других известных украинцев, Вятрович сказал: "Да. Очевидно, что речь идет о нескольких шагах решения этой проблемы. Крупнейшие из деятелей украинской истории должны быть перезахоронены в национальном пантеоне. Другие деятели могли бы быть перезахоронены в специальном секторе на Лукьяновском кладбище. Между прочим, уже был перезахоронен Александр Олесь".



Еще часть захоронений, по его словам, должны быть на месте и оставаться под опекой украинского государства и местной украинской общественности.

