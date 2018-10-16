Томос: с кровью или без?

Ну, вот частично и разрешилась ситуация с полупредоставлением томоса для так называемого «нового украинского православия». С одной стороны, почти стала известна цена подобного шага для константинопольского Вселенского Патриарха Варфоломея и для Украины. За свой «духовный подвиг» Варфоломей получит весьма и весьма лакомый кусочек – Андреевскую церковь. Ну, ту, «самое совершенное творение Бартоломео Растрелли», построенное на месте, куда якобы спустился Андрей Первозванный, принесший свет христианства на склоны великой славянской реки.



И вот теперь представитель главы государства в Верховной Раде, народный депутат из фракции «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко утверждает: да, церковь, которая сегодня является храмом УАПЦ, перейдет под крыло Фанара. Района в старой столице Турции Стамбуле, из которого «турок» Варфоломей и подтвердит независимость «новых украинских православных». За это ему и такое архитектурное спасибо: «как символический жест того, что святой Андрей в свое время крестил Украину». Такие вот этнически неоднозначные пути томоса по Украине. Но зато как созвучно и органично: церковь Бартоломео уходит Варфоломею. Песня!



Любителей архитектуры может порадовать только одно. Точнее – две вещи. Первая: может, если Андреевская церковь перейдет Варфоломею, тот, очарованный ею, наскребет где-то денег и отреставрирует это чудное строение. Вторая: поговаривают, что Варфоломей положил глаз и на Софийский собор в Киеве, который в этом случае ждет та же реставрационная судьба, а деньги на ремонт не разворуют шустрые православные, одаренные томосом. И, слава Богу, что передается в пользование, а не в собственность. И что оба храма не разберут и не вывезут из страны. В «знак благодарности». Как любят делать американцы в своих колониях и полуколониях, где что-то сильно их интересует. К тому же Софийский собор – это еще и памятник, охраняемый ЮНЕСКО. Но когда благодарных православных, закрепивших идеалы майдана еще и томосом, такие «мелочи» останавливали?



Но мы, в принципе, не об этом. Томос Украине пока не дали, а только расчистили для него законодательно-политическую площадку, и ситуация застыла в анекдотическом положении. Помните, как рапортовали исполнительные создатели сталинских колхозов: колхозы созданы – присылайте колхозников. Так и здесь: томос на мази, а вот давать его некому. И глава УПЦ КП Филарет (Денисенко), недавно как бы очищенный от анафемы, уже анонсировал некое объединение УПЦ КП, УАПЦ и части УПЦ МП, которые согласятся «отомоситься».



И если в Киеве в воскресенье сдержались, не закровянились, то в понедельник «выстрелил» Минск. Там собрался священный Синод Русской Православной Церкви, обсудил все тот же томос и полностью разорвал евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом. В переводе с церковного на русский язык это означает разрыв дипломатических отношений

Понятно же, что воздержавшись без томоса захватывать храмы и имущество УПЦ МП, планировавшие это радикалы попытаются повторить попытку сразу, как только томос будет получен. Радикалы могут то ли демонстративно, то ли понарошку, для блезиру «не послушаться» и гаранта, и главу МВД. И решить проблему

И вот теперь, похоже, главная задача заключается в том, чтобы томос, как говорится, не спугнуть. Не залить кровью прихожан УПЦ МП при захватах их храмов и имущества торжество своей победы. Создать «новую церковь» и укрепить ее признанием и автокефалией. Именно поэтому события 14 октября 2018 года по всей Украине, на которое правые и патриотические радикалы-националисты всех мастей анонсировали захват как минимум Киево-Печерской Лавры, закончились ничем, относительно мирно. Крови должно было быть много, учитывая то, что свою святыню защищать от посягательств пришли тысячи верующих.Но обошлось. И глава МВД Украины Арсен Аваков пообещал, что ничего не будет, ибо он договорился с представителями УПЦ МП и УПЦ КП. И гарант шумерской нации публично заверил: не бойтесь, ходите в те храмы, которые вам нравятся, никто вас бить не будет. Но помните: если пошли не туда, то вы – духовная «пятая колонна», тянущая нацию в Кремль. А тут могут быть всякие варианты, медицина-то в загоне, и не только патриотов не обследуют и не лечат, и шумеров в нации с каждым днем становится все больше. А дурная энергия и находит дурной выход…И если в Киеве в воскресенье сдержались, не закровянились, то в понедельник «выстрелил» Минск. Там собрался священный Синод Русской Православной Церкви, обсудил все тот же томос и полностью разорвал евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом. В переводе с церковного на русский язык это означает разрыв дипломатических отношений, после которого между сторонами, допустившими это, все возможно.Что же еще решил Синод РПЦ? В принципе, все тоже крайне миролюбиво. Если не считать, что Варфоломея послали и даже объявили его Патриархат самораспустившимся и впавшим в ересь, то Синод:– призвал Константинопольскую Церковь «впредь до общеправославного рассмотрения перечисленных новшеств проявлять осмотрительность и воздерживаться от шагов, могущих взорвать православное единство. Особенно это относится к попыткам пересмотра канонических пределов Поместных Православных Церквей». То есть воздержаться с выдачей томоса украинцам. По словам председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона, Синод надеется на то, что «здравый разум восторжествует, и Константинопольский Патриархат изменит свое отношение к существующей церковной реальности». А нет, то и общения Церквей не будет;– призвал Предстоятелей и Священные Синоды Поместных Православных Церквей к надлежащей оценке вышеупомянутых антиканонических деяний Константинопольского Патриархата и совместному поиску путей выхода из тяжелейшего кризиса, раздирающего тело Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви;– попросил архипастырей, духовенство, монашествующих и мирян всей Русской Православной Церкви усилить молитвы о единоверных братьях и сестрах в Украине. «Молитвенный покров Пресвятой Царицы Небесной, преподобных отцов Киево-Печерских, преподобного Иова Почаевского, новомучеников, исповедников и всех святых Церкви Русской да пребудет над всеми нами», – заявлено в Минске;– выразил поддержку Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и всей полноте Украинской Православной Церкви «в особо трудное для нее время». «Молимся об укреплении ее верных чад в мужественном стоянии за истину и единство канонической Церкви в Украине», – сказано в заявлении Синода РПЦ.И именно вот это упомянутое «стояние за истину и единство» и настораживает. Как минимум. Понятно же, что воздержавшись без томоса захватывать храмы и имущество УПЦ МП, планировавшие это радикалы попытаются повторить попытку сразу, как только томос будет получен. Радикалы могут то ли демонстративно, то ли понарошку, для блезиру «не послушаться» и гаранта, и главу МВД. И решить проблему уничтожения материальной основы УПЦ МП и ее верующих явочным порядком. Захватить все, что им понадобится, а потом «отдаться» в руки правосудия – для разбирательств. А вы же, надеюсь, знаете, как проводятся и как заканчиваются судебные дела и расследования, если в них замешаны патриоты. Дело «Торнадо» – это исключение. А вот дело сожжения людей 2 мая 2014 года в Одессе – это классика. Страшная и печальная.Не верите? Спросите того же патриота Сергея Стерненко из Одессы, который зарезал военнослужащего, но не сидит, потому что… патриот да еще и «правосек»…Что же в этой ситуации делать? Верить, что все говорят правду. И власти Украины, и Синод РПЦ, призвавшие к мирному разрешению спора. И что власти именно Украины, где и может разыграться кровавая драма, понимают всю тяжесть ответственности за то, чтобы покой был обеспечен. Ведь верующие УПЦ МП – это граждане Украины, которым Конституция Украины же дает право на вероисповедание. А вот вера в Бога, в церковные каноны и религиозные традиции дают право на «стояние за веру». А провокаторы могут найтись по обе стороны или выступить за любую сторону. Вот их-то и надо изловить и обезвредить в первую очередь. Если, конечно, хотеть мира, а не использовать как «казус белли». Новой тревогой веет по Украине, у которой и так по горло и она стоит в шаге от того, чтобы пойти вразнос…