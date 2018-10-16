Оба пилота разбившегося на Винничине Су-27 погибли

Оба пилота разбившегося в ходе выполнения учебно-боевого полета в районе села Уланив (Винницкая обл.) во вторник днем самолета Су-27 Воздушных сил Вооруженных сил Украины погибли, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.



"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один - военнослужащий Воздушных сил Вооруженных сил Украины, второй - военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США", - говорится в обнародованном во вторник вечером на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук сообщении.



В районе села Уланив (Винницкая обл.) во вторник днем в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27 Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.



"Сегодня, около 17 часов в районе села Уланив (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Осуществляются поисково-спасательные мероприятия", - говорится в обнародованном во вторник вечером на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук сообщении.



