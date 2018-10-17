ВВС США подтвердили участие американца в крушении Су-27 под Винницей

В инцидент с украинским военным истребителем Су-27, который 16 октября разбился в районе села Уланов в Винницкой области, был вовлечен военнослужащий США. Об этом сообщает командование ВВС США в Европе и Африке.



В частности, ВВС США подтверждает, что военнослужащий был вовлечен в этот инцидент. Однако подробности не сообщаются, равно как и не подтверждается факт смерти пилота. Имя также не называется.



"Мы знаем об украинском истребителе Су-27, который сегодня разбился во время Clear Sky 2018. Этот инцидент в настоящее время расследуется, мы не располагаем какой-либо другой информацией. Мы предоставим более подробную информацию, как только она станет доступной", - сказано в сообщении.



Напомним, украинский военный истребитель Су-27 разбился около 17:00 16 октября в Винницкой области. Сообщалось, что инцидент произошел во время выполнения учебно-боевого полета в рамках международных учений "Чистое небо – 2018". Также Генштаб ВСУ выложил сообщение, в котором речь шла о погибших украинском и американском летчиках. Позже информация о них была удалена.



Погибшим украинцем оказался военный летчик І класса, полковник Иван Петренко.



