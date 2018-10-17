Митрополия в Казахстане разделяет решение РПЦ о разрыве отношений с Константинополем

Митрополичий округ Русской православной церкви (РПЦ) в Казахстане разделяет убежденность в правильности решения РПЦ, касающегося разрыва отношений с Константинопольским патриархатом. Об этом во вторник сообщил корреспонденту ТАСС управляющий делами митрополичьего округа РПЦ в Казахстане епископ Каскеленский Геннадий.



"Мы в митрополичьем округе руководствуемся абсолютно всеми юридическими актами, которые принимают святейший патриарх и Священный синод, всеми распоряжениями, уставом русской церкви. Естественно, мы руководствуемся в нашей жизнедеятельности теми решениями, которые были приняты вчера в Минске на заседании Священного синода нашей церкви, и полностью разделяем убежденность в правильности этих решений. Собственно, наш Священный синод по-другому поступить не мог - как разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом", - рассказал он.



Как отметил епископ, главное событие произошло не вчера, а 11 октября. "Даже люди малосведущие и малознакомые с канонической практикой православной церкви были чрезвычайно удивлены, прочитав заявление Константинопольского патриарха, что он отменяет свое решение, которое было принято еще в 17 веке, в 1686 году. Это чрезвычайно странно, это уже свидетельство совершенного правового нигилизма. Мы понимаем, что Константинопольский патриархат это решение принял под давлением определенных политических сил, которые вмешиваются в церковную жизнь", - пояснил священнослужитель.



По его словам, от этого "не легче ни канонической церкви на Украине, ни православному народу". "Мы здесь, в Казахстане, всей душой и сердцем с нашими братьями по вере - с верующими канонической Украинской православной церкви, которым, возможно, предстоит пережить очень нелегкие времена. Мы здесь, в Казахстане, за каждым богослужением возносим особую молитву об умирении враждующих сторон на Украине и надеемся, что всемилостивый Господь не допустит страшных событий, не допустит кровопролития на братской Украине", - уточнил епископ Каскеленский Геннадий.



Члены Священного синода РПЦ в ходе состоявшегося в Минске 15 октября заседания признали невозможным дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом в связи с его "посягательством на каноническую территорию" РПЦ.

