Лавров: РФ сама выйдет из Совета Европы, если будет поднят вопрос об ее исключении

Россия сама выйдет из Совета Европы (СЕ), если оппоненты в объединении будут настаивать на ее исключении. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews.



"Я не думаю, что участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран. Это моя твердая позиция. Мы вступали в Совет Европы, исходя из того, что он обеспечивает общеевропейское универсальное правовое и гуманитарное пространство", - отметил министр.



"Те, кто это пространство сейчас просто подорвал путем нарушающих Устав нелегитимных действий по лишению российской делегации равных по сравнению с другими делегациями прав, - они, я убежден, знают, на что идут. Если они хотят исключить Россию из Совета Европы, мы им такой радости не доставим, мы уйдем оттуда сами", - добавил Лавров.



Он также отметил, что в Москве надеются, что партнеры по Совету Европы осознают серьезность вокруг ситуации с членством России.



Лавров также заявил, что представители СЕ, избранные без участия российской делегации, для Москвы нелегитимны.



"В июне следующего года будет избираться новый генеральный секретарь СЕ. Так что в отсутствие нашего права, которое нам принадлежит по Уставу Совета Европы, участвовать в такого рода выборах этих функционеров, о которых я упомянул, для нас попросту нелегитимно, - указал министр. - Так что я очень надеюсь, что все наши партнеры, прежде всего те, кто эту кашу заварили, которые избранников народа решили наказать за свободное волеизъявление жителей Крыма, что они осознают серьезность положения, осознают ту ответственность, которую они на себя берут".



По словам Лаврова, Россия предлагает Комитету министров Совета Европы подтвердить необходимость обеспечения равенства всех делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы.



"Мы будем предлагать, чтобы Комитет министров СЕ принял решение, подтверждающее непреложность этого уставного положения. Если такое решение будет заблокировано - это будет шагом, на который сознательно пошли те, кто в своем антироссийском угаре просто хочет СЕ похоронить", - сказал он.



