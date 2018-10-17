В Китае верующие с пониманием отнеслись к решению Синода РПЦ

Решение Священного синода Русской православной церкви о вынужденном прекращении общения с Константинополем находит понимание среди православной паствы Гонконга и материкового Китая. Об этом во вторник заявил настоятель прихода святых апостолов Петра и Павла в Гонконге протоиерей Дионисий Поздняев.



"В Китае и Гонконге верующие с пониманием отнеслись к решению Синода РПЦ. Китай является канонической территорией Китайской православной церкви, вместе с тем Константинопольский Патриархат позволяет себе неканонические действия в его пределах, - отметил он. - К сожалению, известны случаи, когда митрополит Константинопольского Патриархата в Гонконге враждебно вел себя по отношению как к китайским, так и к русским священникам".



По словам настоятеля, в этой связи решение Синода в Москве, хоть и является печальным, соответствует положению дел в Китае и вызывает понимание как китайской, так и русской православной паствы.



"Мы молимся о преодолении этих внутрицерковных нестроений в духе братской любви и с надеждой на то, что Константинополь сможет пересмотреть ряд ранее принятых решений, которые в Китае многие воспринимают как решения, нарушающие канонический порядок и превышающие юрисдикционные полномочия Константинополя", - резюмировал протоиерей Поздняев.

